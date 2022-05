«Per tutto il tuo amore, grazie»: gli auguri dei nostri lettori alle mamme

«Per tutte le volte in cui mi hai dato forza e fiducia, per tutto l’amore che mi ha regalato… Grazie mamma!». «Eroina» e «faro che illumina le vite», paziente, forte, comprensiva… ma sempre e soprattutto amata: così i nostri lettori e le nostre lettrici hanno descritto la loro mamma. In occasione della Festa della mamma abbiamo infatti chiesto alla nostra community di inviarci su Instagram una dedica per la mamma, e pensieri e dolci foto di famiglia non hanno tardato ad arrivare. Nei diversi messaggi di figli e figlie – da adolescenti a figli ormai cresciuti e genitori a loro volta – è ricorrente il riconoscimento del valore del sostegno e dell’affetto materno.