I lavori in Piazza Vecchia (Foto by Colleoni)

Piazza Vecchia si sta colorando di verde: iniziato l’allestimento per i Maestri del Paesaggio La manifestazione si svolgerà dal 9 al 26 settembre. Il paesaggista Nigel Dunnet è arrivato in città.

Sono iniziati in Piazza Vecchia i lavori di allestimento della piazza green per i «Maestri del Paesaggio», la manifestazione ideata da Arketipos con il sostegno di Comune e Regione Lombardia (grazie a Camera di Commercio, Fondazione Cariplo e Uniacque), che si svolgerà dal 9 al 26 settembre con il titolo «From nature to nature. A journey in the city of the future», ragionando su ecologia, funzionalità e bellezza, integrazione tra natura e intervento umano.

Il progettista, il paesaggista Nigel Dunnett è arrivato in città mercoledì scorso e già lunedì era operativo. «Il tema di quest’anno calza a pennello - sottolinea Vittorio Rodeschini, presidente di Arketipos -, visto il momento che stiamo attraversando. È l’occasione per iniziare a vivere le città in modo diverso».

Scopri qui il programma della manifestazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA