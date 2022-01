Piazzale Alpini, dall’8 gennaio il nuovo hub tamponi: tutti i giorni dalle 9 alle 17 - Le info utili Bergamo, da sabato 8 gennaio sarà operativo tutti i giorni, domenica compresa. Ecco le informazioni utili.

In piazzale Alpini da sabato 8 gennaio Comune di Bergamo e Ats apriranno il nuovo punto tamponi. Tutte le linee attive – precisa l’Ats in una nota diffusa nel pomeriggio di venerdì – saranno destinate all’esecuzione dei tamponi a carico del sistema sanitario regionale, quindi gratuiti per il cittadino , con l’obiettivo di chiudere il periodo di isolamento e/o quarantena dei soggetti interessati. Successivamente saranno avviate anche le linee dedicate ai tamponi a pagamento per il cittadino.

La decisione è stata presa per poter soddisfare quanto prima le numerose esigenze dei cittadini bergamaschi e garantire loro la più veloce ripresa delle attività lavorative, e scolastiche da lunedì 10. «L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo – precisa il direttore generale Massimo Giupponi - coglie l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale di Bergamo per la collaborazione fornita a questo importante progetto ed i soggetti erogatori, Humanitas e cooperativa OSA insieme a tutti i volontari che hanno aderito per supportare l’iniziativa».

Le quattro linee saranno operative tutti i giorni, domenica compresa, dalle 9 alle 17, senza necessità di prenotazione. L’hub per i tamponi sarà aperto a tutta la popolazione provinciale, non servirà infatti essere residenti in città per accedere.

Il servizio sarà garantito grazie alla collaborazione con la Cooperativa Osa (Operatori sanitari associati), Humanitas Gavazzeni e Avis comunale Bergamo, che in pochi giorni ha permesso di costruire la task force di medici e infermieri. Palafrizzoni ha fatto anche appello ai volontari di BergamoXBergamo, Polizia locale, Alpini, Croce Rossa e Croce Bianca, e Protezione civile per la gestione del servizio d’ordine.

