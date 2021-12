Scossa di terremoto nella Bergamasca: magnitudo 4.4, epicentro a Bonate Sotto Una decisa scossa di terremoto è stata avvertita distintamente nella Bergamasca sabato 18 dicembre alle 11.34. Evacuate alcune scuole in città e provincia per precauzione. Nessun danno.

Una breve ma intensa scossa di terremoto è stata avvertita nella Bergamasca sabato 18 dicembre alle 11.34.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha annunciato che la scossa si è verificata a Bonate Sotto alle 11.34. La magnitudo è di 4.4 alla profondità di 26 km .

È stata avvertita distintamente in città e in provincia.

Tante le chiamate ai Vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, ma per ora non si segnalano danni .

Alcune scuole hanno deciso di terminare anticipatamente le lezioni: in città si segnalano il liceo Mascheroni, il Sarpi e Secco Suardo .

Non è stata invece evacuata - a quanto si apprende dal sindaco Carlo Previtali - la scuola media di Bonate Sotto, epicentro della scossa, mentre le elementari oggi svolgono le lezioni con la didattica a distanza. Studenti e insegnanti sono invece usciti dalle classi in diverse scuole di Bergamo e della provincia.

Una seconda scossa di terremoto, meno forte della prima, si è registrata a Osio Sotto, alle 11,57, a 24,9 chilometri di profondità. La scossa di assestamento è stata di magnitudo 2.2, dunque la metà di quella precedente: è stata percepita, ma con meno intensità della prima,. I due paesi distano una decina di chilometri. Anche in questo caso nessuna segnalazione di danni o feriti.

Il luogo esatto dell’epicentro della prima scossa di terremoto a pochi chilometri da Bonate Sotto

La scossa è stata avvertita anche nel lecchese. Gli studenti delle scuole di Lecco sono stati fatti uscire dagli istituti in via precauzionale come previsto dal protocollo di sicurezza.La preoccupazione maggiore è stata per le famiglie che risiedono ai piani alti dei condomini, mentre a Merate (Lecco) è stato evacuato l’auditorium comunale e a Olgiate Molgora (Lecco) danni a una vecchia cascina, disabitata, in ristrutturazione

Notizia in aggiornamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA