Terremoto a Bergamo, tanta apprensione ma nessun danno. Alcune scuole evacuate per precauzione, treni fermi per accertamenti A seguito della scossa di terremoto registrata alle 11,34 di sabato 18 dicembre nella Bergamasca, nessun danno ma alcune scuole evacuate per precauzione.

A seguito della scossa di terremoto delle 11,34 di questa mattina numerosi istituti scolastici di vari ordini e gradi sono stati evacuati un po' in tutta la provincia di Bergamo , per motivi prettamente precauzionali.

In città studenti evacuati al liceo scientifico Mascheroni (alcuni dei quali stavano effettuando proprio in quel momento simulazioni di evacuazioni programmate), al liceo classico Sarpi in Città Alta il dirigente scolastico pur non ravvisando situazioni di pericolo, ha ordinato l’evacuazione per massima precauzione. Stesso discorso anche al Secco Suardo e il Galli .

Non è stata invece evacuata - a quanto si apprende dal sindaco Carlo Previtali - la scuola media di Bonate Sotto , epicentro della scossa, mentre le elementari oggi svolgono le lezioni con la didattica a distanza. Studenti e insegnanti sono invece usciti dalle classi in diverse scuole di Bergamo e della provincia.

Il traffico ferroviario è sospeso in via precauzionale per verifiche tecniche a seguitodel terremoto, è stato richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. È In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale. Attivo il servizio di smart caring.

Treni direttamente coinvolti:

• FR 8508 Roma Termini (9:50) - Bergamo (15:00)

• FR 9723 Milano Centrale (11:45) - Venezia Santa Lucia (14:12): i passeggeri in partenza da Milano e diretti a Brescia possono utilizzare il bus sostitutivo appositamente predisposto.

• FR 9728 Venezia Santa Lucia (11:48) - Milano Centrale (14:15)

• FA 9724 Venezia Santa Lucia (10:48) - Milano Centrale (13:15)

• FA 9731 Milano Centrale (13:45) - Venezia Santa Lucia (16:12)

• EC 47 Genève (7:39) - Domodossola - Venezia Santa Lucia (14:42): i passeggeri in partenza da Milano e diretti a Brescia possono utilizzare il bus sostitutivo appositamente predisposto.

« Non risultano danni né per fortuna persone ferite, però stiamo ancora effettuando tutte le verifiche del caso ». È il commento rilasciato all’Ansa da Carlo Previtali, sindaco di Bonate Sotto, il paese epicentro del terremoto di questa mattina, percepito in tutta la Lombardia. «Ero in ufficio in municipio quando tutto ha iniziato a tremare - spiega il primo cittadino - ma non pensavo che l’epicentro fosse qui. Tant’è vero che poco dopo sono uscito per andare a un incontro e la piazza e il centro erano tranquilli: nessuna situazione di panico né allarme particolare»

«Mi sono anche detto: per fortuna che l’epicentro non è qui, altrimenti dovrei attivare tutta la procedura prevista in questi casi. Invece, per fortuna, anche se alla fine l’epicentro è stato proprio qui, non dobbiamo attivare nulla perché non risulta alcun danno», ha aggiunto il sindaco.«È stata una scossa forte ma, ripeto, non risultano al momento danni», ha concluso.

Varie scuole anche della provincia di Milano, Como e lecco sono state evacuate per precauzione.

Negli ospedali di Bergamo situazione sotto controllo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA