Più sicurezza su strade e gallerie con i led

La Provincia sostituisce 10.530 punti luce Con le nuove lampade Via Tasso risparmierà 800 mila euro l’anno. CO2 ridotta di 1.500 tonnellate. Investimento da 5,8 milioni di euro grazie al «Progetto Faber» a cui partecipano anche 34 Comuni.

A breve sulle strade e nelle gallerie della Provincia si vedrà meglio: maggiore sarà quindi il livello di sicurezza e le casse pubbliche spenderanno meno, molto meno. Sta infatti prendendo il via la fase attuativa del «Progetto Faber» per la sostituzione con lampade a led di tutti i 10 mila e 530 punti luce degli impianti di illuminazione, in tutto 98, delle 33 gallerie e strade di competenza dell’ente Provincia.

