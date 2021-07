Più silenzioso e meno inquinante, primo volo da Orio per il Boeing 737-8200 Malta Air - Foto e Video Il primo Boeing 737-8200 basato all’aeroporto di Orio al Serio dal gruppo Ryanair con la livrea Malta Air è diventato operativo venerdì 23 luglio, effettuando il volo con destinazione Malaga. Questo modello si caratterizza per il 40% in meno di emissioni acustiche e il 16% in meno di Co2.

Il primo aeromobile Boeing 737-8200 basato all’aeroporto di Orio dal gruppo Ryanair con la livrea Malta Air è diventato operativo venerdì 23 luglio, effettuando il volo con destinazione Malaga. Il decollo è avvenuto, come da programma, alle 7. Si tratta del primo di 10 aeromobili 737-8200 «Gamechanger» che saranno basati sull’aeroporto di Orio al Serio entro l’estate 2022. Va ricordato che questo modello si caratterizza per 40% in meno di emissioni acustiche e -16% di Co2.

