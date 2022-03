Polizia locale, anche ad aprile controlli con le Unità mobili in stazione e alla Malpensata

Continua l’intensificazione dei controlli della Polizia locale nel quartiere della Malpensata e nell’area della stazione. In queste zone, infatti, il Comune continua ad orientare le azioni delle Unità Mobili di Quartiere, dopo aver ottenuto importanti risultati (in termini di arresti, sequestri e tempestività di intervento nelle ultime settimane). Anche ad aprile le Unità mobili della Polizia locale si concentreranno soprattutto sulle aree di piazzale Marconi e del quartiere di Malpensata, tornando, però, gradualmente a operare in diversi quartieri della città.