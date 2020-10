Premio «Bergamo-Terra del Volontariato»

Seconda edizione al via, come candidarsi Un riconoscimento alle realtà di volontariato e ai volontari del territorio bergamasco che nel corso dell’anno si sono distinti per la propria attività e che hanno contribuito a diffondere la cultura della solidarietà.

Prende il via la seconda edizione del premio «Bergamo - Terra del Volontariato» istituito per la prima volta nel 2019 e promosso da Centro di Servizio per il Volontariato di Bergamo, L’Eco di Bergamo e Fondazione della Comunità Bergamasca: un riconoscimento alle realtà di volontariato e ai volontari del territorio bergamasco che nel corso dell’anno si sono distinti per la propria attività e che hanno contribuito a diffondere la cultura della solidarietà. Il premio viene assegnato a differenti categorie di associazioni, gruppi o volontari e al vincitore di ciascuna categoria vengono assegnati una targa di riconoscimento e un buono acquisto del valore di 1.000€ spendibile in materiali di consumo, beni di prima necessità e di formazione utili per poter continuare a svolgere l’attività di volontariato.

Cinque le categorie a cui è viene assegnato: la prima categoria è riservata alle associazioni socie di CSV, mentre la seconda più in generale al volontariato bergamasco, includendo anche le associazioni e le realtà di volontariato non socie del Centro; le altre tre categorie sono riservate una al volontariato giovanile, un’altra alle storie di volontariato raccontate nel corso dell’anno 2020 sulle pagine di L’Eco di Bergamo e l’ultima alle associazioni che hanno presentato progetti finanziati dalla Fondazione della Comunità Bergamasca nei Bandi territoriali 2020.

Il«Premio all’associazione socia di CSV» raccoglie le candidature delle associazioni aderenti a CSV Bergamo che nel corso dell’anno si siano distinte per il proprio impegno e per aver promosso progetti e iniziative che rispondessero ai problemi emergenti nella propria comunità di riferimento.

Il «Premio al volontariato bergamasco» è rivolto, invece, a tutte le associazioni, i gruppi e le realtà di volontariato della provincia di Bergamo che nel corso dell’anno 2020 si siano distinti per il proprio impegno, per la propria presenza costante al servizio della comunità bergamasca e per aver attivato progettualità innovative. I promotori dell’iniziativa hanno poi scelto di dedicare una categoria ai giovani: per il «Premio al volontariato giovanile» possono essere candidati giovani volontari bergamaschi, gruppi di giovani o associazioni giovanili tra i 14 e i 30 anni che nel corso dell’anno abbiano svolto almeno un’attività di volontariato e che abbiano dedicato il proprio impegno alle comunità di riferimento, promuovendo nuove forme di solidarietà nei territori e contribuendo a costruire il futuro del volontariato bergamasco. Nella categoria «Premio Cuore Bergamasco» viene premiata una delle storie di volontariato pubblicate nel corso dell’anno sulle pagine di L’Eco di Bergamo che abbia trasmesso la cultura e i valori del volontariato, segnalata dai lettori del giornale e dai cittadini. Il «Premio in memoria di Carlo Vimercati» vuole ricordare, infine, il fondatore e storico presidente della Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus scomparso nell’agosto 2019: in questa categoria possono essere candidate tutte le associazioni che nel corso dell’anno hanno ricevuto un finanziamento da parte della Fondazione della Comunità Bergamasca all’interno dei bandi territoriali rispondendo in modo efficace ai bisogni del territorio.

Le candidature devono essere presentate da singoli cittadini, associazioni, enti, istituzioni di tutta la provincia di Bergamo entro le 12.00 del 15 novembre 2020, utilizzando l’apposito modulo. La Commissione (istituita appositamente per il premio e composta da due rappresentanti del Consiglio Direttivo di CSV Bergamo, due rappresentanti della Fondazione della Comunità Bergamasca, due rappresentanti di L’Eco di Bergamo, un rappresentante delle istituzioni con delega alle politiche giovanili) si riunirà nel mese di novembre 2020 e sceglierà a proprio insindacabile giudizio un nominativo per ciascuna categoria, a cui verrà conferito il premio che sarà consegnato ufficialmente il 5 dicembre 2020, Giornata Internazionale del Volontariato.

Clicca qui per scaricare il regolamento completo del premio

© RIPRODUZIONE RISERVATA