L’incendio in via Malfassi nel quartiere Sant’Anna a Bergamo (Foto by Colleoni)

Prende fuoco tetto in zona Sant’Anna

Cinque squadre dei pompieri in azione Si sono alzate le fiamme dal tetto di un’abitazione privata di via Malfassi, una traversa di via Ghislandi in zona Sant’Anna a Bergamo.

Si sono alzate le fiamme dal tetto di un’abitazione privata di via Malfassi, una traversa di via Ghislandi in zona Sant’Anna a Bergamo. L’incendio è divampato intorno alle 21 di martedì 16 aprile e sul posto sono impegnate cinque squadre dei Vigili del fuoco. I pompieri sono riusciti ad arginare il rogo in un’ora circa: dalle prime informazioni avrebbe preso fuoco una porzione di tetto di un’abitazione privata per cause ancora da chiarire. Non ci sarebbero feriti e le famiglie sono state evacuate a scopo precauzionale.

