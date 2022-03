Prezzi dei carburanti ribassati, scatta la corsa al rifornimento

Prezzi ribassati ed è subito pieno per gli automobilisti bergamaschi, che si sono svegliati con il portafoglio un po’ più pesante grazie agli sconti applicati dai distributori. Il potere d’acquisto di benzina e gasolio sale di circa 30 centesimi al litro, interrompendo un rincaro continuo che attanagliava tutto il mondo dei trasporti da diverse settimane. Tra gli utenti della strada è subito scattato il tam tam per i rifornimenti scontati, tanto che anche sui social sono state pubblicate immagini con i nuovi listini esposti alle pompe. Lavoro extra dunque per i benzinai, che ora devono recuperare sulle rimanenze delle cisterne la differenza tra il prezzo esposto e quello di carico.