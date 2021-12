Primo giorno con il super green pass, controlli a campione sui mezzi di trasporto - Foto Abbiamo sondato la situazione in città e provincia nella mattinata in cui entrano in vigore le nuove norme anti Covid con l’introduzione del super green pass.

Da lunedì 6 dicembre controlli intensificati sui mezzi di trasporto pubblico dopo l’entrata in vigore del super green pass che irrigidisce le restrizioni per chi non è vaccinato. In Bergamasca secondo gli ultimi dati sono ancora 100mila le persone che non si sono vaccinate contro le 885mila over 12 si sono sottoposti alla doppia somministrazione .

Con l’entrata in vigore del super green pass per chi è già vaccinato cambia poco (la durata del foglio verde scende da un anno a nove mesi), più restrizioni invece per chi non lo è .



A Bergamo in città, sui mezzi pubblici i controlli a campione sono iniziati verso le 8 con pattuglie miste agenti della Polizia Locale e personale di Atb e delle altre società di trasporto.

Alla stazione autolinee e in quella ferroviaria sono in azione gli agenti della Questura. Per ora non si registrano problemi o tensioni particolari.

Meno controlli in Valle Seriana dove fino alle 8 non si sono registrati controlli sui bus degli studenti e sulla Teb ad Albino.

La stazione degli autobus di Gazzaniga

Sul territorio della provincia in campo durante la giornata anche Carabinieri e Guardia di Finanza.

Anche in Val Brembana controlli a campione soprattutto a Zogno, per ora non risulta nessuna infrazione comminata.

Controlli in zona stazione a Bergamo di Polizia Locale e personale Atb

© RIPRODUZIONE RISERVATA