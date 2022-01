Primo giorno di Super Green pass: a Bergamo 1355 persone controllate, tre le sanzioni Nessuna invece è stata multata per mancanza della mascherina, obbligatoria anche all’aperto.

Trasporti e mezzi pubblici, alberghi, ristoranti all’aperto, piscine, piste da sci e stadi: da ieri, lunedì 10 gennaio, in questi luoghi è richiesto il Green pass rafforzato e non solo quello base come in precedenza . E’ l’effetto delle ultime misure del decreto legge del 29 dicembre. A Bergamo le Forze dell’ordine hanno controllato 1.355 persone e solo tre di loro sono state sanzionate. Nessuna invece è stata multata per mancanza della mascherina, obbligatoria anche all’aperto. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 125 e nessuno è stato sanzionato.

