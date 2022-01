Ecco cosa cambia da domani: Super Pass per bus, ristoranti, palestre e hotel Da lunedì nuova stretta in Italia per chi non si è ancora vaccinato: per salire su un autobus bus, sedersi a cena in un ristorante (anche all’aperto) o entrare in un hotel sarà necessario esibire il Super Green Pass.

Il tampone negativo non basterà più nemmeno per fare una nuotata in piscina, accedere ad un centro culturale o partecipare ad una festa di matrimonio. Per i no-vax, insomma, questo è l’ultimo weekend di semi-libertà. E le proteste contro i provvedimenti anti-Covid del governo proseguono in tutta Italia, da Trieste a Cagliari.

Da lunedì, fino a fine emergenza, l’uso del Green Pass rafforzato viene notevolmente ampliato. Sarà richiesto in alberghi e strutture ricettive, per le feste delle cerimonie civili o religiose, alle sagre e alle fiere, nei centri congressi, nei servizi di ristorazione all’aperto e sugli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale (anche se ubicati in comprensori sciistici). Stesse regole anche per andare in piscina, nei centri natatori, per gli sport di squadra e per accedere a centri benessere (anche all’aperto), centri culturali, sociali e ricreativi.

Il disco verde «super» sarà necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. Chi non è vaccinato, insomma, ha ancora poche ore per mangiare al ristorante all’aperto, sedersi al tavolino di un bar, prendere la metro o andare in piscina. Dalla prossima settimana inizia una stagione pienissima di divieti, che durerà fino a fine emergenza.

LE PROSSIME DATE



20 gennaio

Dal 20 gennaio scatta invece l’obbligo di Green pass base (basta cioè il tampone negativo, in alternativa alla vaccinazione o alla recente guarigione) per recarsi dal parrucchiere o dall’estetista.

31 gennaiO

Il 31 gennaio, salvo proroghe (possibili), termina la fase di chiusura delle discoteche.

1 febbraio

Dall’1 febbraio sarà obbligatorio avere il Green pass base per entrare negli uffici pubblici, in posta, in banca e nelle attività commerciali (negozi) tranne che per farmacie e alimentari/supermercati; a partire dalla stessa data scatta l’obbligo vaccinale per i lavoratori dell’università (personale docente e non docente).

Sempre dall’1 febbraio la validità del Green pass da vaccinazione si accorcia a sei mesi. E, come già detto, dall’1 febbraio scattano le sanzioni per gli over 50 per i quali (tutti i residenti in Italia, lavoratori e no) già da ieri è entrato in vigore l’obbligo vaccinale.

15 febbraio

Dal 15 febbraio entra in vigore l’obbligo di Green pass rafforzato per tutti i lavoratori oltre i 50 anni: considerato però che il Green pass vaccinale si attiva dal 15° giorno successivo alla prima dose, per essere in regola occorre aver ricevuto la prima dose entro l’1 febbraio.

31 marzo

Il 31 marzo termina lo stato di emergenza.

15 giugno

Il 15 giugno finisce l’obbligo vaccinale per gli over 50.

