Prodotti agricoli a domicilio

Campagna Amica c’è, ecco come fare Prodotti agricoli a domicilio con le aziende di Campagna Amica. I mercati dei produttori attivi anche durante il lockdown.

Gli agricoltori bergamaschi continuano a garantire cibo di qualità anche a domicilio. Lo sottolinea Coldiretti Bergamo nell’evidenziare il ruolo essenziale svolto dagli agricoltori e il valore della filiera corta nel periodo di crisi causata dall’emergenza Covid 19.

«Sono diverse le aziende agricole disponibili a consegnare i propri prodotti presso le abitazioni dei consumatori che ne fanno richiesta - spiega il direttore di Coldiretti Bergamo Gianfranco Drigo -, un servizio che si svolge nel pieno rispetto delle norme igienico sanitarie in vigore per garantire la sicurezza delle persone e che abbiamo attivato soprattutto per rispondere alle esigenze delle persone che non si possono muovere ma desiderano comunque fare una spesa di qualità, con le eccellenze legate al territorio».

L’offerta di prodotti è varia, si va dai formaggi con latte di capra, di asina e di vacca ai salumi, dalle gallette e dalle farine di mais ai prodotti dell’alveare, dai prodotti dell’elicicoltura alle marmellate, dai fiori all’olioextravergine di oliva, dai preparati a base di erbe spontanee all’ortofrutta fino ai vini a denominazione e biologici.

L’elenco delle aziende agricole che effettuano la vendita diretta può essere consultato sul sito www.bergamo.coldiretti.it oppure sulle pagine Facebook e Instagram di Coldiretti Bergamo.

I prodotti dell’agricoltura bergamasca si possono trovare anche nei mercati dei produttori di Campagna Amica che anche durante il lockdown si svolgono in totale sicurezza secondo il seguente calendario: a Bergamo in piazzetta Santo Spirto il martedì mattina, in piazza Pontida il venerdì mattina a settimane alterne e in Piazza Mascheroni, in città alta, la prima e la terza domenica del mese dalle 9 alle 18; a Seriate in Piazza Alebardi il giovedì mattina, a San Paolo d’Argon in Piazza Don Luigi Cortesi ogni terza domenica del mese al mattino e a Trescore Balneario in via Locatelli ogni seconda domenica del mese al mattino.

La spesa a domicilio e i mercati di Campagna Amica sono due importanti tasselli della campagna #MangiaItaliano promossa dalla Coldiretti per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di valorizzare i prodotti Made in Italy per difendere l’agricoltura, il territorio, l’economia e il lavoro».

