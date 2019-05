Pronto il maxi concorso per la scuola

Oltre mille precari bergamaschi Un concorso per stabilizzare 66 mila docenti nelle scuole di ogni ordine e grado: è l’annuncio del Governo che ha raggiunto nelle scorse settimane un’intesa con i sindacati del mondo della scuola.

Per la Bergamasca, prendendo come riferimento le cattedre assegnate a tempo determinato per l’anno scolastico in corso, si traduce in un’occasione per almeno 1.022 precari, ma il numero aumenta se si considerano le supplenze più brevi, quelle inferiori all’anno, di cui è impossibile tener traccia. In tutt’Italia, si diceva, l’assunzione riguarderà 65 mila docenti: di questi circa 48 mila della scuola secondaria, di primo e secondo grado, mentre quelli di primaria e infanzia saranno circa 17 mila.

