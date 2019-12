«We Run for Christmas», la partenza dalla capanna de «L’Eco» in centro a Bergamo (Foto by Bedolis)

Quando la solidarietà va di corsa

«We Run for Christmas»: pronti, via! Il via dalla Capanna di Natale sul Sentierone nel pomeriggio di sabato 14 dicembre, per ritornare nello stesso punto circa 24 ore più tardi dopo avere percorso 240 chilometri divisi in 24 tappe.

È partita nel pomeriggio di sabato 14 dicembre, alle 16, la staffetta natalizia di beneficenza «We Run for Christmas». Il via dalla Capanna di Natale sul Sentierone, per ritornare nello stesso punto circa 24 ore più tardi dopo avere percorso 240 chilometri divisi in 24 tappe. A portare il testimone 24 tedofori, uno per frazione, che trasporteranno il sacco delle donazioni per andare da un punto di cambio all’altro.

Ancora una volta la vera anima dell’evento sarà nelle associazioni e nei gruppi spontanei che collaboreranno alla sua realizzazione occupandosi di molti aspetti fondamentali: dai ristori alla supervisione del percorso. Molte le sezioni Avis e Aido rappresentate, altrettante le realtà parrocchiali che apriranno le porte dei loro oratori per ospitare i runner. Una delle realtà più brillanti, certamente almeno a livello cromatico, sarà quella dell’E-rock team, gruppo sportivo nato in seno all’azienda di Alzano Elle-Erre e su ispirazione del suo titolare Gianluca Rota. Da qualche anno infatti il giallo fluo che caratterizza l’azienda si è trasferito anche sulle divise di un’associazione sportiva sempre più numerosa e che tra le sue fila vede atleti di livello assoluto.

Da segnalare anche l’accoppiata Asd Maga e Gan Nembro che, con un numeroso gruppo, animerà la frazione da Valpiana al Passo di Zambla, così come i due tedofori sulla frazione finale, Sandro Siviero di Runlovers ed il due volte vincitore del Tor de Geants Oliviero Bosatelli, entrambi con un grande seguito (le foto sono di Beppe Bedolis).

