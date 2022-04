Quarte dosi nelle Rsa: partenza con 14 giorni di ritardo. «Situazione sbloccata»

Sono l’ambiente più fragile, perché più fragili sono le persone che lì ci vivono. Nelle case di riposo, la campagna per la quarta dose è partita a rilento: se negli hub la somministrazione del nuovo rinforzo immunitario è partita dal 14 aprile, nelle Rsa bergamasche la situazione s’è invece sbloccata solo ora. Una questione burocratica: le strutture stavano ancora aspettando la documentazione sul «consenso informato» , cioè l’autorizzazione da far firmare ai parenti degli ospiti.

Ritardo nelle comunicazioni

«Non avendo ricevuto dal ministero un format aggiornato specifico per la quarta dose – spiega l’Ats di Bergamo – in data odierna (mercoledì 27 aprile, ndr) è stata inviata alle Rsa, da parte del Servizio farmaceutico territoriale, una comunicazione con le indicazioni in merito all’accesso al Sistema Poste, ove è possibile trovare tutte le istruzioni operative relative alla somministrazione del vaccino anti-Covid, ivi compreso il modello base di consenso informato da utilizzare». Già da ieri, martedì 26 aprile, specifica l’Agenzia di tutela della salute, per le Rsa «è possibile ritirare i vaccini e pertanto iniziare con le somministrazioni».