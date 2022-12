Raddoppio Ponte San Pietro-Bergamo-Montello, arrivano i finanziamenti da Rfi

Rete Ferroviaria Italiana ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea le gare, dal valore totale di 135 milioni di euro finanziati anche con fondi Pnrr, per l’affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per la prima fase del raddoppio Ponte San Pietro-Bergamo-Montello e per il potenziamento dello scalo di Brescia.