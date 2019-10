Rapina alla Bcc di via Partigiani

In centro città bandito solitario È entrato nell’istituto di credito di via Partigiani minacciando di avere una pistola. Colpo in banca mercoledì 16 ottobre alla Bcc Oglio e Serio di Bergamo.

La rapina alla Bcc Oglio e Serio intorno alle 9 di mercoledì 16 ottobre, non si hanno ancora molti dettagli sul colpo. Dalle prime informazioni si sa che l’uomo è entrato solo nella banca, con il volto coperto, dicendo di avere con sè una pistola. L’arma non è stata però vista da nessuno, il bandito si è diretto verso la cassa per arraffare il bottino e poi scappare a tutta velocità. Sul posto la Polizia con la Scientifica per i rilievi, la rapina non ha causato feriti.

Non è la prima volta che questa banca viene prese di mira: recentemente era successo lo scorso aprile, un colpo anche nel 2013.

