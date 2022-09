Reddito di cittadinanza, nella Bergamasca lo ricevono 1.661 famiglie in meno

Circa un quarto di percettori in meno rispetto a un anno fa. La platea del reddito di cittadinanza si è ridotta ulteriormente in Bergamasca, dove tra l’altro i valori sono già tra i più bassi d’Italia. L’andamento del sussidio è descritto nell’ultimo report mensile dell’Inps: ad agosto in Bergamasca sono stati 5.514 nuclei familiari che hanno ricevuto il reddito di cittadinanza (la misura è calibrata appunto sui nuclei familiari): rispetto ad agosto 2021, quando erano 7.175 i nuclei bergamaschi beneficiari, la flessione è del 23,1% (1.661 nuclei in meno). Quei 5.514 nuclei beneficiari si traducono in 11.512 individui coinvolti dal reddito di cittadinanza: un anno prima, ad agosto 2021, erano invece 16.042, e nel giro di 12 mesi si sono ridotti del 28,2%.