Referendum, disponibilità degli scrutatori entro il 16 maggio. I compensi

I cittadini, iscritti all’albo per la funzione di scrutatore di seggio elettorale, possono manifestare, attraverso il modulo telematico, la propria disponibilità ad essere nominati per svolgere il servizio al prossimo referendum del 12 giugno.

Il giorno 20 maggio si riunirà la commissione elettorale per la nomina degli scrutatori e sarà data priorità di nomina ai soggetti che hanno dichiarato la propria disponibilità. In occasione del referendum abrogativo popolare che si svolgerà domenica 12 giugno saranno nominati 315 scrutatori per i seggi ordinari e 14 scrutatori per seggi speciali.