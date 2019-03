Riapre il Pronto soccorso a Seriate

Di nuovo operativo dopo l’incendio Torna pienamente operativo il Pronto soccorso dell’ospedale Bolognini di Seriate dopo l’incendio di martedì 12 marzo.

Dalle 21 di stasera (mercoledì 13 marzo) torna pienamente operativo il Pronto soccorso dell’ospedale Bolognini di Seriate dopo uno stop di almeno 24 ore. Lo conferma la direzione dell’ospedale dell’hinterland cittadino mentre proseguono gli accertamenti alla struttura dopo la chiusura causata da un incendio scoppiato intorno alle 17,30 di martedì 12 marzo in un locale deposito del reparto di Rianimazione dell’ospedale Bolognini di Seriate. Sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco le cause che lo hanno scatenato. Le porte e i muri tagliafuoco hanno permesso di circoscrivere l’episodio e il personale sanitario del Pronto soccorso, della rianimazione e dell’Unità cardio coronarica hanno messo correttamente in atto le misure di evacuazione dei pazienti previste nel piano di emergenza dell’ospedale. Il personale era preparato poiché nel presidio ospedaliero le prove di emergenza/evacuazione sono dal 2003 ormai una routine.

Il piano di emergenza dell’ospedale, oltre a definire tutti gli aspetti formali e fondamentali, riserva alcuni capitoli esclusivi per la gestione dell’evacuazione dei reparti di terapia intensiva neonatale, sale operatorie, Rianimazione, Unità cardio coronarica. In questi ultimi anni l’ospedale si è quindi preparato ed attrezzato per gestire l’emergenza e l’evacuazione anche dei pazienti più fragili.

Come sottolineato dal Direttore Generale dell’Asst Bergamo Est: «È ben chiaro, comunque, che la conoscenza e l’applicazione di queste misure hanno permesso di circoscrivere l’evento, con la messa in sicurezza dei pazienti e dei dipendenti, nessuno dei quali ha riportato danni, e voglio esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro i quali, durante l’emergenza che ci ha visti coinvolti, si sono spesi e si sono attivati immediatamente per evitare danni a tutti i pazienti presenti nella struttura continuando a prestar loro le cure del caso: il personale sanitario e tecnico dei nostri servizi, i Vigili del Fuoco, l’Areu, il 118 di Bergamo, l’Ats Bergamo, la Polizia municipale del Comune di Seriate, i Carabinieri del Comando di Seriate».

La Direzione ha lavorato durante tutta la giornata, in stretta collaborazione con tutti i servizi aziendali, per ripristinare nel minor tempo tecnico possibile tutti i locali e riprendere il normale corso delle attività sanitarie, con il supporto di una ditta specializzata nel settore, la Belfor. Grazie agli interventi da subito messi in atto per il ripristino della funzionalità, l’attività di Pronto Soccorso potrà riprendere a partire dalle 21 di questa sera. Non sono state riscontrate criticità e incrementi di utenti negli altri Pronto Soccorso dell’Azienda (Alzano L.do, Piario e Lovere).

© RIPRODUZIONE RISERVATA