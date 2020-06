Ribaltamento sull’asse interurbano

Ferita una 25enne nella notte - Mappa Una donna di 25 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 giugno nel territorio della città.

Ribaltamento nella notte sull’asse interurbano all’altezza dell’uscita di Orio al Serio. L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte. Dalle prime informazioni disponibili sul portale di emergenza urgenza sembra che solo una persone sia rimasta ferita: una donna di 25 anni, non in gravi condizioni. Sul posto sono state inviate un’automedica del 118 e un’ambulanza, che ha portato la donna all’ospedale di Seriate per accertamenti. Ancora da chiarire le cause che hanno portato allo schianto. Non è possibile, al momento, stabilire se vi sia un solo mezzo coinvolto. Starà alle forze dell’ordine, anche sulla base della testimonianza della giovane, ricostruire l’accaduto.

In quel tratto di asse interurbano si sono registrati molti incidenti negli ultimi anni. Come si può vedere nella mappa realizzata attraverso gli open data messi a disposizione dal Comune di Bergamo, il luogo in cui sono avvenuti più schianti è l’incrocio tra via San Giorgio, via Simoncini e via Paleocapa. Al secondo posto c’è il rondò delle Valli, mentre al terzo posto l’incrocio tra via Borgo Palazzo e via Gritti.

