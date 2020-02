Era ricoverato per coronavirus

Nella notte è morto l’83enne di Bergamo Secondo fonti della Regione Lombardia l’uomo di 83 anni bergamasco, ricoverato all’ospedale«Papa Giovanni XXIII» per patologie pregresse, è morto per coronavirus.

Si tratta dell’uomo di 83 anni che è stato ricoverato al Papa Giovanni XXIII per sintomi sospetti e patologie respiratorie. È morto nella notte tra domenica e lunedì: era stato trasferito a Bergamo dall’ospedale di Alzano dove era in osservazione già da sabato. L’uomo era residente a Villa di Serio.

#coronavirus Quarta vittima nella notte "è la terza in Lombardia, una persona che era ricoverata all'ospedale di Bergamo" @GiulioGallera Assessore welfare regione Lombardia #agorarai pic.twitter.com/1iwWTpezKs — Agorà (@agorarai) February 24, 2020

Si tratta del terzo deceduto per coronavirus in Lombardia, la quarta vittima in Italia. «L’uomo deceduto a Bergamo era una persona anziana con altre patologie» ha spiegato il presidente della Lombardia Attilio Fontana intervenendo a Radio anch’io su Radio Rai 1.

«Rispetto all’ultimo aggiornamento di domenica sera sono dunque 38 i nuovi casi, per un totale di 150 casi» spiega la Regione Lombardia. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nel corso della giornata.

«Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono andare in pronto soccorso, ma devono chiamare il numero verde unico regionale 800.89.45.45 che valuterà ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare. Per informazioni generali chiamare invece il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute» spiegano sempre dalla Regione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA