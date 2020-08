Rientri dai Paesi a rischio, le info utili

«Necessaria la prenotazione dei tamponi» L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ricorda che quanti devono sottoporsi a tampone perché di rientro dai paesi a rischio (Spagna, Croazia, Grecia e Malta) dovranno effettuare la prenotazione del tampone .

La prenotazione è stata stabilita per ragioni organizzative e per un servizio migliore, in particolare per evitare lunghe attese in macchina.

Ecco le possibilità di effettuazione dei tamponi.

Gruppo San Donato, presso la Fiera di Bergamo in via Lunga: per informazioni sulle modalità di prenotazione del tampone accedere al sito www.grupposandonato.it e/o telefonare al numero 02/87370510

Asst Bergamo Ovest (Treviglio): per informazioni sulle modalità di prenotazione tampone accedere al sito www.asst-bgovest.it sezione «prenota su zero coda il tampone se rientri dall’estero»

Asst Papa Giovanni XXIII Bergamo: per informazioni sulle modalità di prenotazione del tampone accedere al sito www.asst-pg23.it

Asst Bergamo Est (Seriate): per informazioni sulle modalità di prenotazione del tampone accedere al sito www.asst-bergamoest.it

Humanitas Gavazzeni, presidi di Bergamo, Trezzo sull’Adda, Almè: accedere al sito www.gavazzeni.it sezione «Servizi on line».

È necessario presentarsi per l’effettuazione del tampone con copia del questionario di comunicazione ad Ats che viene inviato via mail al termine della compilazione della prenotazione online. È ammesso effettuare il test anche privatamente, ma il test non verrà rimborsato e l’esito andrà comunicato ad Ats. La richiesta degli esiti dei tamponi ad Ats è possibile solo ed esclusivamente per chi effettua l’esame al rientro dai Paesi a rischio e non risiede in Lombardia. Tutti i residenti in provincia di Bergamo e, più in generale, in Lombardia devono visualizzare il referto del proprio tampone sul fascicolo sanitario elettronico: tutte le info al link: https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/

