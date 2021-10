Riparte Bollinopoli: dal 18 ottobre in palio buoni spesa per Le Due Torri Da lunedì 18 ottobre riparte Bollinopoli, il concorso de L’Eco di Bergamo darà ai lettori la possibilità di vincere numerosi premi; ogni giorno, dal lunedì al sabato, ci saranno in palio sette buoni spesa da 200 euro l’uno da spendere allo shopping center Le Due Torri di Stezzano. Il super premio finale è una Suzuki Swace Hybrid.

Il 18 ottobre è la prima data da segnare, solo quel giorno su L’Eco di Bergamo uscirà il memostick, l’adesivo con il numero fortunato. Dal 18 ottobre ogni giorno per sette settimane il giornale riporterà il bollino da ritagliare e incollare sulla cartella. Giovedì 14 ottobre gli abbonati digitali riceveranno una mail e dovranno cliccare sul pulsante «Voglio giocare»; verrà inviato loro un codice per le estrazioni giornaliere e parteciperanno automaticamente all’estrazione finale. Per partecipare è necessario avere un abbonamento digitale che copra tutta la durata del concorso. Venerdì 15 ottobre, gli abbonati cartacei riceveranno la cartella e l’adesivo per giocare: chi di loro ha l’abitudine di ritirare il giornale in edicola, deve ricordarsi di chiedere all’edicolante la propria cartella e il proprio adesivo. Sabato 16 e domenica 17, invece, insieme al giornale saranno disponibili in edicola le cartelle su cui incollare i bollini. Attenzione: solo chi avrà collezionato tutti i bollini usciti a partire dal 18 ottobre potrà partecipare all’estrazione finale per la Suzuki Swace Hybrid.

Il memostick, che uscirà il 18 ottobre, permette di vincere uno dei buoni spesa messi in palio dalle Due Torri. Come aggiudicarsi il buono? Questa la procedura: se avete raccolto tutti i bollini fedeltà usciti fino a quel momento, controllate che il numero riportato sul vostro adesivo coincida con uno dei 30 pubblicati sul giornale ogni giorno, da lunedì a sabato. A questo punto, telefonate al numero 035. 386303 entro le 13 del giorno successivo alla vincita (o entro le 13 del lunedì se il numero appare nella lista di venerdì o sabato) per segnalare la vostra vincita. Il numero di telefono è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Tra coloro che avranno segnalato la vincita, il buono spesa verrà assegnato ai sette il cui numero è più in alto nell’elenco.

