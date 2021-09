Risse e rumori molesti: chiuso per 10 giorni un bar a Mozzo La decisione di sospendere la licenza è stata presa dal Questore di Bergamo a seguito della segnalazione da parte dei Carabinieri di Curno.

Risse e rumori molesti: chiuso per dieci giorni un bar a Mozzo. Nel pomeriggio di venerdì 24 settembre i militari della Compagnia Carabinieri di Bergamo hanno notificato al titolare di un bar di Mozzo un’ordinanza di sospensione dell’attività per 10 giorni.

La decisione di sospendere la licenza è stata presa dal Questore di Bergamo a seguito della segnalazione da parte dei Carabinieri i quali, nelle ultime settimane, sono intervenuti in più occasioni nei pressi del locale per segnalazioni di risse e di rumori molesti provocati dagli avventori. Inoltre, i militari dell’Arma hanno più volte accertato la presenza, all’interno del bar, di soggetti pregiudicati.

In particolare, uno di questi, in una occasione, alla vista dei Carabinieri si era alzato di corsa dal tavolo, tentando la fuga a piedi per evitare un controllo mentre, alcune settimane fa, all’interno del locale aveva avuto inizio un violento litigio sfociato poi in rapina che ha portato i Carabinieri ad arrestare i due responsabili. Ieri dunque i sigilli e la sospensione dell’attività.

