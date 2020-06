Ritrovato il 42enne scomparso

Era a Brusaporto, sta bene Dell’uomo non si avevano più notizie da giovedì 4 giugno: l’ultimo avvistamento era stato segnalato in via Clara Maffei a Bergamo.

Alain Nembrini è stato ritrovato nella sua auto in un parcheggio a Brusaporto, il suo comune di residenza. L’uomo era un po' accaldato ma tutto sommato in buone condizioni.

Del 42enne non si avevano notizie dalle 9 di giovedì 4 giugno, l’ultima volta era stato avvistato in via Clara Maffei a Bergamo.

La famiglia ringrazia chi ha partecipato alle ricerche e in particolare Matteo per il supporto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA