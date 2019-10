Rondò dell’A4, novità sul cantiere

A novembre mercato in piazzale Alpini Il cantiere del nuovo rondò dell’A4 non interesserà l’area del mercato di via Spino. C’è voluto un incontro tra il sindaco, Giorgio Gori, e l’assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Terzi, per chiarire la questione.

«Al momento esiste un’interferenza tra area di mercato e cantiere – ha puntualizzato Terzi – nel senso che per la durata dei lavori non sarà possibile prevedere il posizionamento di una parte, seppure limitata, delle bancarelle. Interferenza che non sussisterà una volta terminata l’opera. Resta aperta la questione delle aree sottoposte a vincolo, le cosiddette fasce di rispetto. Sono fiduciosa sul fatto che il Comune saprà trovare una soluzione da un lato nell’interlocuzione con la Provincia, e dall’altro con Autostrade per l’Italia». Una quadra, alla fine, si troverà.

Nel frattempo il progetto presenta del nuovo rondò presenta una rampa per consentire la direzione da Bergamo verso Orio con una soprelevata, una diretta dal casello A4 alle valli verso la circonvallazione cittadina, una da Orio a Bergamo.

Intanto il sindaco ha convocato i rappresentanti degli ambulanti per provare a definire tempi e modi del trasloco del mercato. Date ufficiali ancora non ce ne sono, ma l’intenzione del Comune è quella di spostare i banchi di piazzale Alpini già a metà novembre per lasciare libera l’area dell’ex palaghiaccio, e di provvedere allo spostamento delle altre bancarelle in via Spino dopo le feste, intorno al 20 gennaio.

