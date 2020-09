Rubano lo zaino dall’auto, l’appello:

«Restituiteci le foto di chi ora non c’è più» Nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 settembre le hanno spaccato il vetro del finestrino della macchina e le hanno rubato lo zaino con all’interno il computer, i documenti, del denaro e due hard-disk contente le foto della sua famiglia. L’appello di una bergamasca.

È successo nella serata, nel parcheggio sotto il ristorante Farina & Co., a Bergamo, in via Autostrada. «Eravamo a cena, abbiamo parcheggiato nei pressi del ristorante ed è stata una dimenticanza quella di lasciare lo zaino in vista: abbiamo due bambini piccoli e piangevano - spiega la donna che ha subìto il furto -. Hanno rubato lo zaino da lavoro di mio marito con dentro un portatile Apple, documenti vari, soldi e due hard disk con le foto di nostra figlia quando era piccola - continua la donna in Facebook -. Vi prego, vi chiedo un aiuto. Se potessero solo restituirci l’hard disk: ci sono troppi ricordi lì dentro, anche di persone che non vi sono più».

La donna, residente a Bergamo, chiede la restituzione dell’hard disk nero presso la sede de L’Eco di Bergamo: un bene di poco valore economico rispetto al computer e al denaro nello zaino, ma dal valore inestimabile dal punto di vista emotivo ed affettivo, per le foto archiviate.

«Gli hard disk sono due: quello arancione possono tenerlo, quello nero è quello importante con i nostri ricordi. All’interno dello zaino ci sono anche dei referti medici importanti per le visite mediche che sto facendo: vi prego, restituitecele» aggiunge la donna.

