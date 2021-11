Ruota panoramica, ci siamo quasi. Ultimi preparativi per il Natale di Bergamo È quasi pronta la ruota panoramica che sarà allestita in piazza Matteotti per le festività natalizie, iniziativa promossa dal Distretto urbano del commercio in partnership con Valtellina spa. Dall’alto dei suoi 37 metri di altezza la ruota mostrerà la città sotto un altro punto di vista (il ticket costerà intorno ai 6-7 euro).

Le operazioni di montaggio hanno preso il via mercoledì 17 novembre, e proseguiranno nel weekend, il tempo per «montare» l’imponente attrazione posizionata nel cuore del centro.

Per consentire le operazioni di allestimento, fino a metà gennaio il Comune di Bergamo ha modificato la viabilità: piazza Matteotti (con accesso da viale Roma) è chiusa al traffico, per accedere a via Borfuro è necessario proseguire su via Tiraboschi e svoltare in passaggio Zeduri. Off limits anche il controvialetto lato Palazzo uffici.

Sono tante le iniziative messe in campo dai commercianti del Duc, Distretto urbano del commercio in città, con il patrocinio e il contributo del Comune di Bergamo e della Camera di Commercio di Bergamo e la partecipazione delle associazioni dei commercianti del centro città, Borgo Santa Caterina, Borgo Palazzo e di Città Alta.

Oltre alla grande ruota panoramica Bergamo si abbellisce con le luminarie e gli arredi natalizi, l’Albero di Natale e gli eventi natalizi nei borghi. In fase di allestimento anche il Villaggio di Natale di Confesercenti Bergamo in piazzale Alpini. In programma ci sono poi le Casette di Natale in Piazza Matteotti organizzate da Comap Bergamo e le altre iniziative natalizie organizzate da Bergamo1000 in piazzale Alpini. Pronta anche la giostra con i cavalli per i più piccoli sul Sentierone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA