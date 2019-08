Sabato di festa in Santa Caterina

Alle 21 i tradizionali fuochi d’artificio Complice anche il bel tempo, hanno partecipato in 500 venerdì sera alla sedicesima edizione della «Serata di Festa nel Borgo d’Oro».

Tra gli iscritti alla tradizionale cena in strada, che ha le sue radici nel passato quando nel quartiere erano presenti le vecchie osterie, nel quartiere di Borgo Santa Caterina c’erano molte persone originarie del borgo, provenienti da tutta la provincia ma anche dal milanese e dalla Svizzera. Una serata conviviale organizzata dal Comitato Festeggiamenti dell’Apparizione della parrocchia.

Tra i presenti anche gli assessori Marco Brembilla, Giacomo Angeloni e Marcella Messina insieme al presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli e la comandante della Polizia Locale Gabriella Messina. Sabato 17 agosto altra giornata importante di celebrazioni e di festa.

Ecco il programma

– Alle 7.30 e alle 9 Messe in santuario;

– dalle 10 Madonnari con esecuzione di opere artistiche dal vivo sul sagrato del Santuario, Piazza Carrara e Largo Porta Nuova (grazie al sostegno della Fondazione Credito Bergamasco e in collaborazione con lo storico Museo dei Madonnari di Curtatone);

– alle 16 vespri della vigilia, tempo utile per le confessioni e le benedizioni al trono della Beata Vergine Addolorata;

– alle 16.30 visite guidate congiunte (a cura e in collaborazione con Fondazione Accademia Carrara) della chiesa di San Nicolò ai Celestini, del Santuario della Beata Vergine Addolorata e dell’Accademia Carrara. Informazioni e prenotazioni all’Accademia Carrara;

– alle 18.30 messa della Vigilia della solennità dell’Apparizione celebrata da monsignor Davide Pelucchi, vicario generale della diocesi di Bergamo. Accompagna la corale «Amici della musica sacra» diretta dal Maestro Roberto Colleoni;

– alle 20.30 «Aspettando i fuochi» al Piazzale Curva Morosini dello stadio con la partecipazione della Fanfara Alpina di Azzano San Paolo;

– alle 21 spettacolo pirotecnico.

