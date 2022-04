«Sacra Spina: segno che ci invita a osare per un mondo nuovo»

«Questa processione con la reliquia della Sacra Spina apre il nostro cuore alla speranza. Alla speranza di un mondo nuovo, oggi purtroppo in pericolo per la guerra». Così il vescovo emerito di Serrinha Ottorino Assolari si è rivolto ieri ai fedeli, a conclusione della processione con la reliquia della Sacra Spina. Celebrazioni che sono tornate in presenza dopo due anni, a causa della pandemia.

Sabato sera la festa di luce, le bancarelle, la banda musicale e il luna park (le giostre resteranno anche martedì, con prezzo promozionale a un euro), ma niente fuochi d’artificio per non creare assembramenti di migliaia di persone. Domenica 3 aprile, invece, la sentitissima processione che per due anni si era svolta con il solo prevosto in un paese deserto. È tornata con i sacerdoti, il baldacchino, le autorità, la banda musicale e i trentatreenni.