Saldi in pandemia tra mascherine e distanziamento - Foto/Video Primo giorno di saldi invernali.

Distanziamento e mascherine, per la seconda volta dall’inizio della pandemia arrivano i saldi invernali , in un periodo di contagi preoccupantemente in crescita. Perchè non si trasformino in veicolo di contagio è necessario rispettare tutte le norme anti-Covid dall’igenizzazione delle mani, alle mascherine e al distanziamento.

Nella mattinata di mercoledì 5 gennaio sono iniziati anche nella bergamasca: si stima che la spesa procapite quest’anno si aggiri sui 134 euro, e una spesa complessiva di oltre 147,5 milioni di euro, con un aumento dell’8% rispetto al 2021 .

Stamattina qualche cliente in coda aspettando l’apertura dei negozi di Oriocenter, ma nessun assembramento. Guarda le interviste di Yuri Colleoni.

La pioggia non invoglia granché a uscire di casa, ma in centro città già dal primo mattino qualche cliente era in attesa dell’apertura per poter fare acquisti migliori senza il rischio di pericolosi assembramenti.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA