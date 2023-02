Sul tram con un coltello e un martello: rompe alcuni finestrini, 23enne fermato dai carabinieri

Bergamo. L’episodio è avvenuto martedì 28 febbraio verso le 16.30 su un tram della Teb in transito da via Negrisoli a Bergamo. Nessun ferito.

È salito alla fermata di Ranica in bici su un tram diretto a Bergamo con un coltello e un martello dando in escandescenza. Momenti di apprensione e paura tra i passeggeri del mezzo pubblico. L’uomo è poi sceso a terra e solo una volta sulla banchina ha mandato in frantumi alcuni finestrini del convoglio. Alla fine è stato fermato dai carabinieri con il taser alla fermata di via Negrisoli nel quartiere di Redona. Non ci sono feriti, solo danni al convoglio che è stato riportato in deposito.

La dinamica

Le forze dell’ordine nel pomeriggio di martedì 28 febbraio hanno avvisato la centrale operativa di Teb di non effettuare la fermata di Ranica per la presenza di un giovane armato e potenzialmente pericoloso sulla banchina del tram. Il 23enne era stato segnalato per aver infranto poco prima i vetri di alcune auto in sosta.

La comunicazione tuttavia, è arrivata, quando la vettura aveva già superato la fermata e caricato il giovane. Mentre era a bordo il 23enne non ha creato problemi se non un piccolo diverbio con una passeggera. Alla fermata successiva l’autista ha aperto le porte e il 23enne è sceso autonomamente dalla carrozza. Solo dopo che le porte sono state chiuse per mettere in sicurezza i passeggeri, il ragazzo ha dato in escandescenza rompendo con il martello diversi finestrini. Poco dopo sono arrivati i Carabinieri che lo hanno fermato grazie all’ausilio del taser. Il ragazzo è stato medicato dai sanitari di un’ambulanza del 118 e poi arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.