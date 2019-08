Salvini apre la crisi di Governo

«Mi candido premier». Elezioni a ottobre? «Non sono nato per scaldare la poltrona - ha detto Salvini -. Chiedo agli italiani se ne hanno la voglia di darmi pieni poteri per fare quel che abbiamo promesso di fare, fino in fondo senza rallentamenti.

Se mi candido premier? Questo sicuramente sì. Poi siamo in democrazia, chi sceglie Salvini sa cosa sceglie», ha poi ribadito Matteo Salvini parlando con i giornalisti al termine del comizio a Pescara.

«La manovra economica la deve fare chi ha la forza e il sostegno del popolo italiano”: così il vice premier Matteo Salvini rispondendo ai giornalisti dopo il comizio a Pescara.

«Spero che non ci siano governi alla Scilipoti, di salvapoltrone o voltagabbana», ha detto Matteo Salvini rispondendo ai giornalisti dopo il comizio a Pescara. «Spero che non ci sia nessuno che la tira in lungo per non mollare la poltrona», ha affermato ancora il vicepremier leghista.

«La Lega ha preso in giro il paese». Anche il leader pentastellato, Luigi Di Maio, si dice «pronto al voto», chiedendo però che prima passi in aula il taglio dei parlamentari. «La Lega ha preso in giro il Paese», accusa. «Ha fatto cadere il governo perché ha messo i sondaggi davanti agli interessi del Paese».

Conte in campo, i temi della crisi non li sceglie la Lega «contatterò Fico e Casellati per riconvocazione camere». Al termine di una giornata drammatica, il premier Giuseppe Conte risponde seccamente a Matteo Salvini. «Farò in modo che questa crisi sia la più trasparente della storia della vita repubblicana», ha detto confermando che si presenterà in Parlamento. «Non spetta a Salvini convocare le Camere» ha sottolineato ricordando che ora spetta al ministro «nella sua veste di senatore, spiegare al Paese le ragioni che lo portano a interrompono bruscamente» l’azione di governo.

