Salvini sull’aeroporto di Bergamo

«Merita 50 milioni per i mancati introiti» La proposta del leader della Lega: «Bergamo merita attenzione e risposte concrete».

L’aeroporto di Bergamo merita 50 milioni di euro per compensare le perdite nell’anno della pandemia: lo afferma in una nota il leader della Lega, Matteo Salvini. «Cinquanta milioni di euro per il 2021 per compensare i mancati introiti patiti dalla società di gestione dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. È una delle tante proposte costruttive della Lega alla legge di Bilancio: Bergamo merita attenzione e risposte concrete» spiega il leader leghista.

