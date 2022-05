Sanità, 41 nuovi medici di medicina generale per il territorio bergamasco

Martedì 3 maggio si è concluso, con la discussione della tesi, il corso di formazione specifica in medicina generale, triennio 2018/2021, per 41 professionisti del polo didattico di Bergamo. È il primo gruppo di futuri medici di assistenza primaria che ha frequentato il corso con la nuova impostazione organizzativa che vede le 8 Ats lombarde quali sedi del polo didattico.

I nuovi medici

Da mercoledì 4 maggio gli ex tirocinanti del corso, adesso medici titolari, potranno aumentare il numero dei propri assistiti fino a un massimo di 1.800 pazienti oltre ad andare a ricoprire le numerose caselle vuote sul territorio. Nei prossimi mesi, con la riapertura del bando per il conferimento della titolarità per un ambito territoriale, tutti i neodiplomati potranno aprire il loro ambulatorio.