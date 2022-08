Sant’Alessandro, è festa anche con i fuochi d’artificio. In tantissimi per ammirarli - Foto e video

Dagli spalti di San Giacomo luce e colore per San’Alessandro. I fuochi d’artificio hanno chiuso i festeggiamenti per la ricorrenza del patrono di Bergamo, illuminando il cielo sulla città. Alle 22,30 sono stati sparati botti colorati con grandi e piccini, presenti in grande numero sia sulle Mura che sul Sentierone, che hanno alzato lo sguardo assaporando ogni momento degli effetti luminosi.