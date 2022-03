Scade la gratuità per i dehors, procedura semplificata per il rinnovo entro il 30 giugno

Il 31 marzo scade il regime di gratuità per l’occupazione di suolo pubblico con i cosiddetti dehors , gli spazi di somministrazione di bevande e alimenti all’aperto. Non solo: tra un mese tutte le attività che hanno usufruito delle agevolazioni decretate in questi ultimi due anni per poter posare tavolini e sedia fuori dai propri locali dovranno presentare una nuova domanda per poter continuare a utilizzare questi spazi .