Scanzorosciate, Negrone in lutto

Addio al volontario Luigi Brignoli È mancato improvvisamente a 79 anni Luigi Brignoli, molto conosciuto sia a Scanzorosciate, nella frazione Negrone, che nella nostra provincia per l’attività di ambulante portata avanti negli anni con la vendita di frutta e verdura.

Un male fulmineo e improvviso l’ha strappato in pochi giorni alla famiglia. Brignoli viene descritto da tutti come una persona estremamente disponibile e generosa, che metteva a suo agio chiunque incontrava. «Era sempre presente con il suo sorriso e con una parola buona per tutti - commenta Davide Casati, sindaco di Scanzorosciate -. Posso proprio affermare che era un pilastro della comunità parrocchiale di Negrone, figura indispensabile per la buona riuscita della festa patronale e per le attività dell’oratorio».

Era molto impegnato anche all’interno dell’Unione Sportiva di Scanzorosciate, dove rivestiva fra l’altro anche la carica di presidente onorario della sezione bocce. La sua attività di volontariato non si esauriva mai, tanto che per più di 40 anni ha contribuito alle attività dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà, partecipando anche ai tornei di tennis fino all’ultima edizione. «Dagli anni ’80 era l’amico “Gigino” per tutti - commenta Giovanni Licini, fondatore dell’Accademia -. Persona umile e generosa, amava la montagna, le bocce, la scopa e ha sempre partecipato ai nostri tornei di tennis.

Lo ricorderemo per quel suo gesto che non ha mai fatto mancare negli anni, quando ad ogni occasione portava per tutti i nostri collaboratori un cesto di ciliegie e le sue primizie più buone, frutto del suo lavoro nel settore ortofrutticolo. Aveva un modo di fare bonario che metteva subito a proprio agio ogni interlocutore e riusciva a sminuire i veri problemi della vita durante le serate in allegria. Ha lasciato un segno forte in tutti noi». Brignoli lascia la moglie Claudia, i figli Rossano ed Elena, la nuora Terry e l’adorato nipote Leo. I funerali saranno celebrati oggi alle 15 nella parrocchiale di Negrone a Scanzorosciate.

