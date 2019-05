Schianto in auto: grave un 48enne

Traffico paralizzato sulla statale 671 L’incidente all’altezza del rondò di Colognola ha avuto anche pesanti ripercussioni sul traffico: code da Orio verso Bergamo.

Rientro difficile per chi ha preso l’auto nella mattinata di giovedì 2 maggio in città e provincia. Il traffico sulle principali direttive per e dalla città di Bergamo è rallentato e in molti casi bloccato. Segnaliamo in particolare un incidente sulla strada statale 671 in zona Colognola in città. Si tratta di un incidente tra due auto in cui è rimasto ferito, pare in modo grave dalle prime informazioni in nostro possesso, un uomo di 48 anni. L’incidente è avvenuto intono alle 8 e sul posto sono intervenute l’auto medicalizzata e un’ambulanza oltre alla Polizia di Stato per gli accertamenti del caso. L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico: paralizzata la viabilità da Orio al Serio verso Bergamo e anche dal rondò delle Valli in direzione autostrada.

Segnaliamo anche un incidente sulla provinciale a Gazzaniga avvenuto intorno alle 8.30. Due auto si sono scontrate all’altezza del Portico Arredamenti. Due i feriti, traffico in aumento.

