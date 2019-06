Schianto in galleria nel Bresciano

Muore sindacalista di Costa Volpino L’incidente giovedì 6 giugno a Marone. Vittima Augusto Lorandi, 73 anni, referente per l’Alto Sebino della Fnp-Cisl di Bergamo.

Si è scontrato contro un furgone di muratori e per lui non c’è stato nulla da fare. È morto così, ieri pomeriggio, giovedì 6 giugno, Augusto Lorandi, 73 anni, di Costa Volpino, referente per l’Alto Sebino della Fnp-Cisl di Bergamo (la sigla che riunisce i pensionati di questa organizzazione sindacale) e in passato segretario generale della Fim di Vallecamonica Sebino. L'incidente a Marone, nel Bresciano, pochi minuti prima delle 17, nella galleria «Vello 1», lungo la strada provinciale 510 della sponda bresciana del Sebino.

Augusto Lorandi

Augusto Lorandi era alla guida di una Ford Focus e viaggiava in direzione Pisogne. All’improvviso però, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo e ha sbandato. Proprio in quel momento, in direzione opposta, arrivava un furgone cassonato su cui viaggiava una squadra di operai. L’autista del camioncino non è riuscito a evitare l’impatto, che è stato violentissimo ed è costato la vita a Lorandi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA