Schianto tra due camion a Novi Ligure

Muore autista di 63 anni di Capriate Lo scontro tra due mezzi pesanti nella tarda serata di mercoledì 20 novembre sulla bretella A27-A7.

Un camionista di Capriate San Gervasio, D. B., 63 anni, - ha perso la vita in un incidente stradale sulla diramazione Predosa-Bettole che collega la A26 Genova-Gravellona alla A7 Milano-Genova nella notte di mercoledì 20 novembre. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Belforte Monferrato – che prosegue negli accertamenti per stabilire cause ed esatta dinamica – la vittima avrebbe tamponato un mezzo pesante fermo in una piazzola in direzione del bivio per Milano, dopo l’uscita di Novi Ligure. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 22. L’altro autista è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale di Alessandria. Sul posto anche vigili del fuoco con 2 squadre del comando centrale di Alessandria.

