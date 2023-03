Sciopero nazionale l’8 marzo, possibili disagi anche sui treni regionali

Per quanto riguarda il collegamento aeroportuale, saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto – da Milano i bus partiranno da Via Paleocapa, 1 – e tra Stabio e Malpensa Aeroporto. Informazioni in tempo reale sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito Trenord . Si invitano i passeggeri a prestare attenzione ad annunci sonori e monitor di stazione.