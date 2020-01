Il carro attrezzi porta via una delle due vetture coinvolte nell’incidente a Spiazzi di Gromo (Foto by Fronzi)

Scontro tra auto agli Spiazzi di Gromo

Ferite due bambine di 7 e 10 anni L’incidente tra due auto intorno alle 12 di giovedì 2 gennaio: sul posto anche l’Elisoccorso da Bergamo.

Una famiglia con bambini piccoli è rimasta coinvolta in un incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata di giovedì 2 gennaio a Gromo per fortuna senza gravi conseguenze. È successo intorno a mezzogiorno lungo la strada che porta agli Spiazzi, salendo dopo Boario. Sul posto, oltre all’elicottero del 118 di Bergamo, sono state inviate l’automedica e due ambulanze della Croce Blu di Gromo e del Corpo volontari Presolana. Allertati anche carabinieri e Vigili del fuoco di Clusone. Dalle prime informazioni sembra che a scontrarsi siano state due auto, una delle quali con a bordo una famiglia con un due bambine di 10 e 7 anni. I soccorsi sono scattati in codice rosso ma non ci sarebbero feriti gravi.

L’altra vettura coinvolta nell’incidente in località Spiazzi di Gromo

(Foto by Fronzi)

© RIPRODUZIONE RISERVATA