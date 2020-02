Scuole chiuse a Cremona e nuovi contagi

Il punto sul coronavirus in Lombardia Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato in Lombardia. I consigli di Ats Bergamo.

Un nuovo caso di positività al coronavirus è stato registrato in Lombardia. È il sedicesimo nella Regione e il diciottesimo accertato in tutta Italia, compreso il 78enne morto nella serata di venerdì 21 febbraio in Veneto.

Si tratta di un paziente ricoverato da qualche giorno all’ospedale di Cremona.

Per fermare il focolaio, le autorità stanno prendendo misure drastiche: scuole chiuse sabato nella stessa Cremona e a Piacenza, dove sono anche rinviate a data da destinarsi tutte le manifestazioni sportive e degli eventi pubblici per il Carnevale. Ecco un semplice decalogo di Ats Bergamo in collaborazione con il ministero della Salute:

Nel lodigiano, al centro dell’emergenza nella giornata di ieri, sono state attivate una serie di «misure restrittive» in dieci comuni, un’area dove abitano 50mila persone: Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e Sanfiorano sono di fatto in isolamento.

Ed è stata una notte di apprensione quella vissuta a Vò Euganeo, il paese del padovano con la prima vittima italiana da coronavirus. Il piccolo centro si è svegliato con strade deserte, scuole e negozi chiusi. Previsto anche il divieto di sosta nelle fermate dei mezzi pubblici, in attesa del cordone sanitario.

