Secondo volo su Parzanica

Vaccinati i 70enni - Foto «La collaborazione tra gli attori del sistema sanitario, in questo caso di Asst Bergamo Est e Ats, insieme alla Protezione Civile, ha prodotto i frutti attesi, riuscendo a realizzare un altro importante risultato per il territorio. Dopo aver vaccinato tutti gli over 80, si è tornati a volare a Parzanica, in soccorso dei cittadini rimasti isolati a causa della frana».

Lo ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni, nella giornata di martedì 9 marzo ricordando lo sforzo congiunto di sanità e Protezione civile per assistere la popolazione del centro posto a 750 metri di altezza, in una posizione che sovrasta la sponda occidentale del lago d’Iseo.

«Il personale sanitario nuovamente scortato dall’elicottero della Protezione civile - ha spiegato Foroni - è partito per vaccinare tutte le persone oltre i 60 anni. L’Asst Bergamo Est e l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, hanno infatti organizzato per questo martedì 9 marzo le vaccinazioni anti-Covid 19 per la popolazione di età compresa tra i 60 e i 79 anni. Tutto questo ancora una volta con il supporto insostituibile della Protezione civile che ha trasportato medici e infermieri in elicottero fin dalle prime ore del mattino in un ambulatorio nei pressi del Comune».

