Sedili, portiere e motori di auto rubate

Preso ricettatore: sette anni di carcere Smantellava le auto rubate e ne conservava sedili, portiere e motori per poi rivenderli. Nel mirino soprattutto le utilitarie.

Sedili, portiere e motori nascosti in officine e capannoni: tutti pezzi che appartenevano ad auto rubate, di varie marche e modelli, in prevalenza utilitarie, che era solito smantellare. La Squadra Mobile ha arrestato un uomo italiano, G. L. C., di 68 anni., nella mattinata di mercoledì 29 maggio, al Villaggio degli Sposi, responsabile di ricettazione e riciclaggio. La Polizia di Stato era alla ricerca dell’uomo da tempo in quanto destinatario di un ordine di carcerazione, dovendo espiare una pena di sette anni e 8 mesi di reclusione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA